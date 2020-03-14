 

В Находке из-за разлива мазута введен режим ЧС

14.03.2020, 6:12, Новости дня

Из-за разлива мазута, последовавшего после разгерметизации емкости на топливном складе, в приморской Находке введен режим чрезвычайной ситуации. Находящийся на месте происшествия губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что по данным предварительной оценки, разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута.

Глава региона подчеркнул, что инцидент не повлияет на теплоснабжение Находки, запасы топлива есть, передает "Интерфакс".

Работы по ликвидации последствий разлива мазута займут несколько дней. В первую очередь, мазут будут собирать на льду озера Соленое. Уже собрано более 300 кубометров водомазутной смеси. В настоящее время устанавливаются причины случившегося и размер экологического ущерба. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 144 человека и 35 единиц техники.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Министр здравоохранения ФРГ – Германии грозит эпидемия коронавируса

20.01 / Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в антикоррупционный отдел УВД по ЮВАО

17.02 / Власти США забрали более 300 своих граждан – пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess

24.02 / До сих пор ни один из освобожденных пленных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. Два месяца люди живут без копейки

07.03 / Трамп заявил, что борьба с коронавирусом в США так же безупречна, как его разговор с Зеленским

23.02 / Австрия запретила проезд поезда из Италии из-за подозрения на коронавирус

05.03 / Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid в Калуге

07.02 / Эксперты рассказали, за что производители могут удаленно заблокировать любой гаджет

24.02 / В Иране прошли выборы. Победили консерваторы при рекордно низкой явке

27.02 / Осужденного полковника Захарченко обвинили в получении взяток на 1,5 млрд рублей от структуры «Газпрома» и подрядчика РЖД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика