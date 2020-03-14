 

Клубы Англии готовы признать “Ливерпуль” чемпионом, если сезон завершат досрочно

14.03.2020, 6:12, Новости дня

"Ливерпуль" могут признать чемпионом Англии по футболу в случае досрочного завершения премьер-лиги. Практически все клубы АПЛ готовы признать за мерсисайдцами право завоевания титула сильнейшей команды Англии по итогам сезона 2019/20.

На данный момент в чемпионате Англии объявлена пауза до четвертого апреля, связанная с распространением коронавируса. Однако эта дата неокончательна, и в связи с этим клубы уже раздумывают о том, чтобы отказаться от продолжения сезона.

Перерыв в премьер-лиге наступил после 29 тура. За девять туров до завершения турнира таблицу возглавляет как раз "Ливерпуль", имеющий отрыв от ближайшего конкурента – "Манчестер Сити", в 25 очков.

В случае, если сезон возобновится, то подопечным Юргена Клоппа до исторического чемпионства останется выиграть два матча вне зависимости от результатов ближайших преследователей.



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