Совет Федерации собирается на внеочередное заседание

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14.03.2020, 6:12, Новости дня

В субботу, 14 февраля, Совет Федерации проведет внеочередное заседание, чтобы утвердить решения регионов по поправкам в Конституцию России.

В минувшую среду изменения одобрили обе палаты российского парламента, после чего законопроект направили в региональные законодательные собрания. Изменения поддержали все 85 субъектов Российской Федерации. После утверждения Советом Федерации документ направят в Конституционный суд, напоминает телеканал "Россия 24".

Общероссийское голосование по законопроекту запланировано на 22 апреля, этот день будет официальным выходным.



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