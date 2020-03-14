Учёные разрабатывают компьютерный алгоритм для автоматического перевода древней письменности

14.03.2020, 6:07, Разное

Американские учёные из University of Chicago практически до конца прошлого века вручную занимались расшифровкой найденных документов с древней письменностью, а затем начали пользоваться помощью компьютеров. Теперь же специалисты пытаются создать специальный алгоритм, призванный упростить задачу, автоматически анализировать и переводить информацию.

За много лет учёным из США удалось расшифровать без «подручных средств» около 6 тысяч документов, принадлежащих к эпохе Ахеменидов. Труд занимал долгое время и немного упростился после того, как на помощь пришли «умные устройства». На сегодняшний день технологии шагнули далеко вперёд, поэтому специалисты разрабатывают специальный алгоритм, используя 3D-сканирование. В результате учёные планируют создать программу, которая бы могла осуществлять автоматический перевод древней письменности.

Первые тестирования новой разработки показали 80-процентную точность расшифровки, что уже упрощает задачу специалистов. Сюзанна Паулюс, один из авторов разработки алгоритма, говорит, что компьютер в итоге можно научить делать большую часть работы, то есть, идентифицировать почти весь текст, после чего уже профильный учёный может «заполнять пробелы», добавляя в переводы, к примеру, имена существительные либо те вещи, которые не смог интерпретировать ИИ.