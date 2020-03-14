 

Трамп пообещал журналистам пройти тест на коронавирус

14.03.2020, 5:42, Новости дня

В пятницу президент США Дональд Трамп изменил свою позицию и сказал, что он сдаст анализ на коронавирус. Это произошло через несколько дней после того, как он находился рядом с бразильским чиновником, который позже сообщил, что у него положительный тест на COVID-19.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что не планирует сдавать тест на коронавирус. Он не стал оставаться дома под карантином и продолжал обмениваться рукопожатиями, несмотря на то, что вирус передается воздушно-капельным путем, например, при общении.

Во время пресс-конференции в пятницу, когда президент объявил чрезвычайное положение в стране для борьбы с пандемией, репортер агентства Reuters спросил Трампа: почему Белый дом просит американцев соблюдать карантин, когда они возвращаются из Европы, а сам президент США не следует этому правилу. А ведь Дональд Трамп находился рядом с человеком, медицинское тестирование которого показало положительный результат на коронавирус.

В свою очередь репортер телекомпании CBS заметил, что представители здравоохранения CША рекомендуют самоизоляцию для людей, которые находились рядом с кем-то, у кого положительный результат теста на вирус.

Позже, на той же пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, в окружении вице-президента Майка Пенса и министра здравоохранения и социального обеспечения Алекса Азара, президент Трамп заявил: «Я не сказал, что не собираюсь проходить тестирование… Скорее всего, да, скорее всего… Я думаю, что я сделаю это в любом случае».

Глава Белого дома добавил, что сделает тест «довольно скоро».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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