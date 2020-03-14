 

Зеленский: Гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса

14.03.2020, 5:31, Новости дня

13 марта президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном на YouTube-канале Офиса президента, озвучил для граждан рекомендации, которые должны ограничить распространение коронавируса.

“Помогают простые вещи: мыть руки с мылом. Тщательно и более 30 секунд. Пользоваться дезинфектором, здороваться, не пожимая руки и не целуя в щеки друг друга, держать дистанцию в один метр. Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены”, – сказал глава государства.

Он отметил, что мировой опыт показывает: самый эффективный способ борьбы – оставаться дома.

“Людей преклонного возраста, особенно тех, кто имеет хронические заболевания, я очень-очень прошу оставаться дома”, – заявил Зеленский.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение с заграницей в ночь на 17 марта.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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