Группа Little Big рассказала об «адской» подготовке к Евровидению

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14.03.2020, 5:28, Новости дня

Песня Uno, с которой группа Little Big будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», была подготовлена за пять дней, рассказали вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«За пять дней», – ответил Прусикин на вопрос ведущего Ивана Урганта о том, в какой срок были подготовлены песня и видеоклип, передает ТАСС.

Музыканты рассказали, что узнали о своем участии в конкурсе только 2 марта. «Нам 2 марта говорят: «Ребята, вы едете на Евровидение. Вам надо всего-то записать песню и сделать клип». И нам пришлось попотеть, мы прям были в аду», – вспомнил вокалист.

Он уточнил, что песню заготовили заранее и написали не для конкурса.

Напомним, Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах представит известная в Европе российская группа Little Big, которая исполнит песню Uno.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в презентованной для Евровидения песне группы Little Big видна гармония между музыкой, стилем и визуальным рядом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию на Евровидении представят провинциальные гопники.



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