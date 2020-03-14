 

Российским детям разрешат ездить без билетов

14.03.2020, 5:15, Разное

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что правительство страны одобрило закон о запрете высаживать из общественного транспорта детей, даже если у них нет проездного документа. Поводом для этого послужил ряд громких инцидентов с выдворением юных россиян в прошлом году, сообщает RT.

Тем не менее, Дитрих отметил, что в регионах власти могут позволить проверяющим спрашивать у “зайцев” удостоверение личности. Он добавил, что прежде такое право имели только представители правоохранительных органов.



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