Не нефть и газ: Володин назвал главное преимущество России

14.03.2020, 5:15, Разное

Накануне парламентарии приняли в третьем чтении законопроект

о поправках к Конституции, включая инициативу Терешковой об обнулении

президентских сроков. Решение Думы обсуждается за рубежом, отметил Володин.

“Их не волнует и то, что мы защитили права граждан, нашу

культуру, историю. Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с

поправкой Валентины Терешковой”, – сказал спикер Госдумы.

Сразу после принятия поправок началась “оголтелая

кампания против нее и ее семьи”, возмутился председатель нижней палаты.

Нападки на Терешкову Володин назвал атаками на страну.

Инициированная ею поправка делает страну сильнее, уверен законодатель. “Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз,

которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Наше преимущество

– Путин, и мы его должны защитить”, – подчеркнул Володин.

Напомним, что законопроект о поправках к Конституции был

принят в третьем чтении в среду, 11 марта. Спустя несколько часов

нормативно-правовой акт одобрил Совет Федерации.

Теперь поправки будут вынесены на общероссийское

голосование. Оно пройдет 22 апреля. Этот день станет нерабочим. Президент

подпишет закон только в случае одобрения большинства граждан.