Не нефть и газ: Володин назвал главное преимущество России
14.03.2020, 5:15, Разное
Накануне парламентарии приняли в третьем чтении законопроект
о поправках к Конституции, включая инициативу Терешковой об обнулении
президентских сроков. Решение Думы обсуждается за рубежом, отметил Володин.
“Их не волнует и то, что мы защитили права граждан, нашу
культуру, историю. Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с
поправкой Валентины Терешковой”, – сказал спикер Госдумы.
Сразу после принятия поправок началась “оголтелая
кампания против нее и ее семьи”, возмутился председатель нижней палаты.
Нападки на Терешкову Володин назвал атаками на страну.
Инициированная ею поправка делает страну сильнее, уверен законодатель. “Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз,
которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Наше преимущество
– Путин, и мы его должны защитить”, – подчеркнул Володин.
Напомним, что законопроект о поправках к Конституции был
принят в третьем чтении в среду, 11 марта. Спустя несколько часов
нормативно-правовой акт одобрил Совет Федерации.
Теперь поправки будут вынесены на общероссийское
голосование. Оно пройдет 22 апреля. Этот день станет нерабочим. Президент
подпишет закон только в случае одобрения большинства граждан.
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