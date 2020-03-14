 

Цены на новые смарт-часы TAG Heuer Connected «стартуют» от 1800 долларов

14.03.2020, 5:07, Разное

Швейцарский производитель TAG Heuer, специализирующийся на выпуске люксовых наручных часов и хронографов, презентовал новую линейку Connected. Цены на представленные компанией смарт-часы зависят от модели и «стартуют» от 1800 долларов.
Гаджеты TAG Heuer Connected из презентованной новой серии производятся в 45-милиметровых корпусах, выполненных из двух материалов – стали либо титана, а сверху покрыты сапфировой пластиной. Смарт-часы оснащаются OLED-дисплеем, переключающимся для сохранения заряда аккумуляторной батареи между фоновым и активным режимами. Для просмотра пунктов меню предусмотрена прорезиненная «коронка», а также на корпусе расположены две функциональные кнопки. В зависимости от вариации и используемых при изготовлении материалов стоимость новинки от TAG Heuer варьируется в районе 1800-2350 долларов.

«Умные» часы работают под управлением Wear OS. В список опций входит компас, GPS, гироскоп, акселерометр, счётчик частоты сокращений сердечной мышцы. В TAG Heuer Connected пользователь сможет контролировать свои спортивные достижения, настраивать персональные функции часов и циферблатов, а благодаря специальным приложениям – следить за разными видами активности.



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