Мнение: Туман

14.03.2020, 5:00, Разное

Прилетел вчера в командировку в один из регионов России… Утром вышел пробежаться по набережной. Густой туман обволок всё – рыбаков почти не видно…

Вечером пришел в номер, вставил ключ – включился телевизор. Пробежался по каналам, да так и замер на сюжете новости программы «Вести 24», когда услышал, что коронавирус в китайский Ухань завезли американские военные. Вроде бы какой-то дипломат из МИД Китая заявил об этом…

Правда что ли? Китай на самом деле обвинил США? Это был намек, что у коронавируса – искуственное происхождение? Или это нагон тумана? То ли Китаем, то ли российским телевидением?