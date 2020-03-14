Кипр закрыл въезд для иностранцев

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14.03.2020, 4:59, Новости дня

Республика Кипр с воскресенья, 15 марта, вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для неаккредитованных в этой стране иностранных граждан. Об этом в обращении к нации сообщил президент островного государства Никос Анастасиадис.

«С 1 часа ночи (по кипрскому времени, 02.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) 15 марта для начала в течение 15 дней будет запрещен въезд любому гражданину, независимо от национальности», – приводит его слова ТАСС.

При этом исключением из правила являются следующие категории: кипрские граждане; люди, проживающие в Республике Кипр на легальных основаниях; граждане ЕС или граждане третьих стран, которые работают в Республике Кипр; граждане стран, которые уполномочены находиться на дипломатической службе или миссии в соответствии с двусторонними или международными конвенциями.

Также въезд на Кипр будет разрешен студентам, обучающимся в местных вузах, и иностранным гражданам, у которых есть профессиональные обязательства, подтвержденные разрешением, которое выдает компетентное министерство, сказал Анастасиадис.

Кроме того, до 10 апреля продлен период закрытия государственных и частных учебных заведений, включая все школы.

Как сообщила авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с 14 марта все рейсы из Внуково и Пулково в Республику Кипр отменены. Выполняться будут только обратные рейсы с целью вывоза пассажиров из республики. Такое решение принято на фоне в связи с распространением коронавируса.

Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов для решения вопроса возврата средств необходимо обратиться по месту приобретения путевок.

Напомним, РФ с 16 марта ограничит пассажирские рейсы со странами Евросоюза с целью защиты граждан от распространения коронавируса.

ВОЗ признала Европу центром пандемии коронавируса.



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