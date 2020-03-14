El Mundo – Испания по числу жертв от селфи уступает лишь США, Индии и России

14.03.2020, 4:51, Новости дня

Испания находится на четвёртом месте по числу погибших от пристрастия к селфи, пишет El Mundo. По количеству смертей, причиной которых стало желание сделать интересное фото со своим участием, страна уступает лишь США, Индии и России.



Reuters

Испания занимает четвёртое место в мире по количеству смертей из-за селфи, пишет El Mundo со ссылкой на исследование маркетингового агентства eStudio 34. За период с 2014-го по 2018 год по этой причине погибли 50 испанцев, говорится в статье.

По числу жертв Испания уступает лишь США, Индии и России.

Данные указывают на то, что 29% смертельных случаев связаны с желанием заснять себя в опасном месте, например, на водопаде, утёсе или скале.

В 16% случаев люди гибли, пытаясь подобраться поближе к высоковольтным линиям или гуляя по железнодорожным путям.

12% смертей произошли из-за желания сфотографировать себя с пистолетом, гранатой или ножом, говорится в статье.

По данным Генерального управления дорожного движения Испании, использование мобильного телефона во время езды — это один из основных отвлекающих факторов для водителей. Риск аварии в этом случае увеличивается в четыре раза и становится таким же, как при вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет фонд Fundación Línea Directa, более 48% водителей признают, что, находясь за рулём, они регулярно пользуются мобильным, при этом 7,2% даже делают селфи. Если говорить о пешеходах, причиной ДТП с их участием в 98% случаев также становится сотовый, отмечает El Mundo.