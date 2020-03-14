ES – из-за коронавируса зарывают Disneyland в Париже и США

14.03.2020, 4:51, Новости дня

В компании Disney объявили, что из-за вспышки коронавируса на две недели закрываются тематические парки на территории США и Франции, пишет Evening Standard. Эксперты туристической отрасли отмечают, что Disney очень редко закрывает свои площадки, так что это явно было сложное решение.



Reuters

Disney закрывает свои тематические парки во Флориде и Париже, а также главную площадку в Лос-Анджелесе из-за коронавируса, пишет Evening Standard. Причём закрыты они будут до конца месяца. Прекращают навигацию и круизные корабли, принадлежащие компании. Однако отели, магазины и рестораны пока открыты до следующих указаний.

В компании обещают оплатить вынужденный отпуск сотрудникам, а тем, кто может работать из дома, сказали так и сделать. Это относится, в частности, к сотрудникам Walt Disney Studio, Walt Disney Television и ESPN.

В Disney заверили, что будут работать с теми гостями, кто желает изменить или отменить посещение парков, а также возместят деньги забронировавшим отель.

В сфере туризма отмечают, что Disney редко закрывает парки, и это, по-видимому, было непростое решение. Но из-за коронавируса отмен и переносов в сферах туризма, кинематографии и торжеств становится всё больше. Во многих странах ещё и закрывают школы и запрещают массовые собрания, напоминает автор статьи в Evening Standard.