Мнение: В США введен режим ЧС

14.03.2020, 4:42, Разное

Трамп официально объявил о введении режима Чрезвычайной ситуации в США.

Данное решение расширяет возможности федерального правительства как по контролю над ситуацией по распространению коронавируса, но и позволяют увеличить финансирование чрезвычайных мер направленных на купирование эпидемии, а также расширяет права FEMA на территории штатов.

Заявляется, что на эти нужды могут пустить до 50 млрд. долларов через FEMA и другие структуры.

Режим ЧС активирован через так называемый "Акт Стаффорда", где расписаны расширенные права FEMA и федерального правительства

http://ru.knowledgr.com/01419924/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%98%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%9E%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8

Польша и Украина сегодня официально закрыли границы.

Украины также временно останавливает авиасообщение (видимо история с рейсом Милан-Киев https://colonelcassad.livejournal.com/5708228.html оказалась не "кремлевским фейком".