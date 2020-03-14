Россия ограничила авиасообщение с Евросоюзом из-за коронавируса

14.03.2020, 4:33, Разное

Исключением станут регулярные рейсы в столицы стран ЕС.

Россия ограничила авиасообщение с Европейским Союзом из-за коронавируса за исключением регулярных рейсов в столицы стран-членов ЕС. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Временные ограничения будут действовать с 16 марта. Кроме того, было принято решение о запрете полетов в города Норвегии и Швейцарии — эти страны не входят в состав ЕС. В этом случае ограничения также не затронут рейсы в Осло и Берн. Все полеты должны будут выполняться из терминала F в Шереметьево. Власти также разрешили чартерные рейсы для вывоза жителей России, оказавшихся за рубежом.

Запрет на полеты был введен на фоне заявления гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейеса о том, что Европа стала эпицентром пандемии нового типа коронавируса. 11 марта было временно приостановлено авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией, а с сегодняшнего дня РФ прекратила выдачу виз итальянцам.

В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения COVID-19. Заболевшие россияне — из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Пермского края. Люди, у которых подтвердился коронавирус, в течение последних двух недель посещали Италию, Францию и Австрию.