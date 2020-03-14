 

Трамп проведет видеоконференцию с лидерами G7

14.03.2020, 4:28, Новости дня

В начале следующей недели американский президент Дональд Трамп в режиме видеоконференции обсудит ситуацию вокруг распространения нового коронавируса в мире с лидерами стран Группы семи (G7), сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент Трамп согласился провести видеоконференцию по коронавирусу со всеми лидерами G7 в начале следующей недели», – приводит его слова ТАСС.

Он также раскрыл детали переговоров президентов США и Франции, которые состоялись в пятницу. По его словам, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили борьбу с COVID-19, а также возможности совместной работы по прекращению пандемии.

Как ожидается, экстренное совещание в формате видеоконференции пройдет в понедельник.

В нынешнем году США председательствуют в G7.

Напомним, ранее из-за коронавируса запланированную на 17 марта встречу лидеров Великобритании, Германии, Турции и Франции в Стамбуле решили провести в формате телеконференции.

В формате видеоконференции пройдет и встреча министров иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония).



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