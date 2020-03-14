 

Учёные назвали 5 основных свойств витамина C

14.03.2020, 4:07, Разное

Употребления витамина C помогает поддерживать ряд функций организма, нормализовать обмен веществ и работу ЖКТ. Проведённые учёными исследования позволили определить 5 основных свойств данного органического соединения.
В первую очередь благодаря умеренному потреблению витамина C укрепляется плотность костей, а это снижает риск развития остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Кроме того, это органическое вещество способствует выработке коллагена – важного для здоровья кожных покровов, мышц, сухожилий и костей компонента.

Исследование учёных из Университета Неаполя показало, что витамин C при диабете 2 типа снижает уровень холестерина и сахара в крови. Также он стимулирует выработку белых кровяных телец, укрепляет иммунную систему, уменьшает длительность и тяжесть протекания простудных заболеваний. Рекомендованная специалистами суточная норма витамина C для взрослого человека составляет 65-90 мг. Основными источниками соединения являются цитрусовые, томаты, киви, ягоды, капуста и сладкий перец.



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