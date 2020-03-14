 

Билл Гейтс покинул руководство Microsoft

14.03.2020, 4:01, Новости дня

Один из основателей корпорации Microsoft, американский предприниматель Билл Гейтс, вышел из ее совета директоров, чтобы уделять больше времени благотворительности, в том числе, в сфере мирового здравоохранения, развития, образования, а также в противодействии изменению климата.

В обнародованном заявлении корпорации констатируется, что Билл Гейтс по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального директора Microsoft и других ее руководителей. В настоящее время главой компании является Сатья Наделла.

Ранее – с июня 2008 года – Билл Гейтс сократил участие в работе Microsoft. Такое решение он принял, чтобы уделять больше времени основанному им и его супругой Мелиндой благотворительному фонду.

Компания Microsoft была основана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году и является одним из крупнейших в мире производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов, напоминает ТАСС.



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