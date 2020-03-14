Коронавирус в США: зараженных уже более 2 тысяч

14.03.2020, 4:00, Новости дня

По последним данным, в США число зафиксированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 2033, 47 человек скончались.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп ввел стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации, что позволит упростить процесс выделения властям городов и штатов средств из федерального бюджета на борьбу с распространением вируса, напоминает ТАСС.