Глава минздрава США подшутил над скупкой туалетной бумаги из-за коронавируса

14.03.2020, 3:28, Новости дня

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, обращаясь к американским гражданам, напомнил, что туалетная бумага не является эффективным средством против коронавируса.

Азар отметил, что «обычные средства» защиты от коронавируса нужны. Например, следует мыть руки и держать дистанцию от людей, если они заболели.

«Эти ребята (он повернулся в сторону представителей крупных американских ретейлеров – прим. ВЗГЛЯД) продали много туалетной бумаги. Вы получили какие-то рекомендации, что туалетная бумага эффективна от коронавируса?» – приводит его слова РИА «Новости».

На фоне вспышки коронавируса в США возник ажиотаж на ряд товаров, особой популярностью пользуется туалетная бумага и бумажные полотенца. Такая тенденция отмечается не только в Соединенных Штатах. Резкий рост спроса на туалетную бумагу стал поводом для шуток и в Австралии.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации на территории США. Ранее он запретил въезд на американскую территорию из Европы.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как коронавирус обнажил хрупкость американского процветания.