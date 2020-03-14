МВБ США определило порядок возвращения американцев из Европы, Китая и Ирана

14.03.2020, 3:21, Новости дня

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США разработало новый порядок возвращения американских граждан из ряда стран Европы (Шенгенской зоны), а также Китая и Ирана. Об этом ведомство сообщило в предписании, выпущенном 13 марта.

В предписании говорится, что американцы, возвращающиеся в США из стран с ограниченным доступом на рейсах, вылетающих, начиная с в 23:59 по восточному времени 13 марта, должны будут путешествовать через следующие 13 аэропортов: Бостон-Логан, (Массачусетс), Чикаго О’Хара, (Иллинойс), Даллас, (Техас), Детройт, (Мичиган), аэропорт им. Даниэля К. Иноуэ, (Гавайи), аэропорт Хартсфилд-Джексон, Атланта, (Джорджия), аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди, (Нью-Йорк), аэропорт Лос-Анджелеса, (Калифорния), аэропорт Майами, (Флорида), Ньюарк, (Нью-Джерси), Сан-Франциско, (Калифорния), Сиэтл-Такома, (Вашингтон) и аэропорт Вашингтон-Даллес, (Вирджиния).

По прибытии путешественники пройдут стандартный таможенный контроль. Затем они пройдут подробный скрининг, в ходе которого им будут заданы вопросы относительно их истории болезни, текущего состояния здоровья, у них также возьмут контактную информацию для местных органов здравоохранения. Затем пассажирам будут даны письменные инструкции, касающиеся COVID-19. После этого пассажиры смогут проследовать в пункт назначения. По прибытии они должны будут оставаться под домашним карантином в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Президент Трамп заявил, что Соединенным Штатам угрожает опасность широкого распространения коронавируса инфицированными лицами, желающими въехать в страну. В связи с этим Министерство внутренней безопасности временно приостанавливает въезд почти всех иностранных граждан, которые до поездки в США в течение 14 дней находились в одной из определенных европейских стран, Китая и Ирана. К указанным европейским странам, известным как Шенгенская зона, относятся: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Настоящее распоряжение не распространяется на граждан США, постоянных резидентов и членов их семей в возрасте до 21 года, а также ряд других лиц, указанных в прокламации. Это также не относится к грузовым и коммерческим перевозкам.