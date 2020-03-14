Европейский союз продлил санкции против России на полгода

14.03.2020, 3:21, Новости дня

Евросоюз продлил санкции в отношении физических лиц и организаций России, которые, как считают в Брюсселе, причастны к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Об этом сообщается в официальном издании Европейского союза.

Для 182 человек и 135 организаций продлеваются ограничения на банковские операции, им также запрещается въезд на территорию Европейского союза.

Санкции были введены в первой половине 2014 года после российской аннексии Крыма. Как и прежде, санкции продлеваются сроком на полгода. В предыдущий раз это было сделано 13 сентября 2019 года.