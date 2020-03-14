 

Европейский союз продлил санкции против России на полгода

14.03.2020, 3:21, Новости дня

Евросоюз продлил санкции в отношении физических лиц и организаций России, которые, как считают в Брюсселе, причастны к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Об этом сообщается в официальном издании Европейского союза.

Для 182 человек и 135 организаций продлеваются ограничения на банковские операции, им также запрещается въезд на территорию Европейского союза.

Санкции были введены в первой половине 2014 года после российской аннексии Крыма. Как и прежде, санкции продлеваются сроком на полгода. В предыдущий раз это было сделано 13 сентября 2019 года.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Китайское антидопинговое агентство остановило работу из-за вируса

04.02 / Das Erste – в Сомали объявлено чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи и угрозой голода

16.01 / Синоптики рассказали о погоде на Крещение

25.02 / Россия компенсирует Белоруссии по $15 за баррель грязной нефти, поставленной по «Дружбе»

09.01 / Бутусов о катастрофе самолета МАУ: Судя по всему, пожар был в салоне

27.01 / Оставленные в Шереметьево дети оказались брошены матерью

12.02 / “Скучно было”: школьники изуродовали около 20 автомобилей в Зеленограде

31.01 / В мире: «Россия и Британия станут вредными соседками Евросоюза»

16.01 / Бывшего вице-премьера Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии по делу о растрате 80 млн рублей

07.02 / Проект “Большое строительство” стартует с 1 марта – Гончарук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика