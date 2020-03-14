 

МИД подтвердил, что от коронавируса умерла украинка в Италии

14.03.2020, 3:15, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины 13 марта подтвердило в Facebook, что от коронавирусной инфекции в Италии скончалась гражданка Украины.

Дипломаты уточнили, что она умерла в итальянской провинции Брешия. 

Сьогодні в італійській провінції Брешіа померла українка, в якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щирі співчуття родичам та близьким.

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Reede, 13. märts 2020

Ранее о смерти женщины сообщила живущая в Италии украинка Оксана Федькив. 

Раиса Малышева, 1954 года рождения, работала в городе Ровато (провинция Брешия). По словам Федькив, несколько дней назад она была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на коронавирус, а 12 марта диагноз подтвердился. 

По информации “Европейской правды”, 12 марта женщину подключили к аппарату искусственного дыхания, но спасти ее не удалось.

Еще одну гражданку Украины, которая находилась в больнице в итальянском Неаполе из-за заражения коронавирусом, выписали из больницы, сообщил МИД Украины 13 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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