Украина прекращает авиасообщение и закрывает границу, двое украинцев умерли от коронавируса. Главное за день

14.03.2020, 3:15, Новости дня

Коронавирус в Украине

От коронавируса 13 марта скончалось две гражданки Украины: 71-летняя женщина из Житомирской области, а также 65-летняя женщина, которая жила и работала в Италии.

Всего на территории Украины зафиксировано три случая заражения коронавирусом (включая умершую жительницу Житомирской области). Кроме того, по предварительным данным главы МВД Украины Арсена Авакова, еще 12 человек инфицированы в оккупированной Горловке.

Из-за распространения коронавирусной инфекции президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На заседании было принято решение в ночь на 16 марта полностью запретить въезд на территорию страны иностранных граждан, а с 17 марта прекратить авиационное сообщение с другими странами. Украинцы, которые возвращаются домой из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, будут направляться на обсервацию.

Коронавирус в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом инфицировано более 130 тыс. человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае. На втором месте по количеству зараженных и умерших находится Италия, где число инфицированных возросло до 17 660. За последние сутки в стране произошло рекордное количество летальных случаев – 250 (общее количество погибших от коронавируса увеличилось до 1266).

США вслед за некоторыми европейскими странами ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Президент Дональд Трамп пообещал выделить $50 млрд для сдерживания распространения болезни.

В ряде стран коронавирусом заразились известные политики, общественные деятели и спортсмены, в том числе жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, министр внутренних дел Австралии Питер Даттон, главный тренер лондонского “Арсенала” Микель Артета и еще восемь игроков из разных футбольных команд.

По данным бразильских СМИ, первый анализ подтвердил коронавирус и у президента Бразилии Жаира Болсонару, ожидаются результаты второго. На прошлой неделе он посетил США, где встречался с президентом Дональдом Трампом.

Переговоры по Донбассу

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании консультативного совета, о чем договорились на последних переговорах в Минске. В него должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса.

По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа “фиксирует субъектность ОРДЛО”, а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Ряд депутатов из “Слуги народа” увидели в достигнутых договоренностях нарушение законодательства и обратились по этому поводу к президенту Владимиру Зеленскому.

Вечером 13 марта на Банковой состоялся митинг против переговоров с боевиками. Участники акции держали плакаты “Вирус малоросса более смертельный, чем коронавирус”, “Не распространяй вирус Кремля”, “Нет переговорам с террористами” и др.

Бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный в комментарии “ГОРДОН” сравнил созданный в Минске консультативный совет с инородным телом, которое взорвется в Украине осенью этого года.

НБУ спасает гривну

С начала года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $1,5 млрд, $981,6 млн из которых – за последнюю неделю.

В 2020 году официальный курс гривны к доллару уже опустился более чем на 2 грн.