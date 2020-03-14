Емец сказал, что коронавирус детей не поражает, “умрут все пенсионеры”, но потом уточнил свое заявление

14.03.2020, 3:15, Новости дня

13 марта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что от короновируса “умрут все пенсионеры”. Видео заседания комитета опубликовано на YouTube-канале Верховной Рады.

На этом заседании Емец говорил о медицинской реформе, распространении коронавирусной инфекции, а также представил проект закона “О первоочередных решениях, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19, других инфекционных заболеваний, связанных с ним, а также действиях при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии”.

“Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры”, – сказал Емец.

ВИДЕОВидео: volodymyr motyka / YouYube

Во время обсуждения народный депутат от партии “Голос” Ярослав Железняк сделал министру замечание и сказал, что эти слова прозвучали очень резко.

“Я буду обращать внимание на свои слова, которые могут привести к панике”, – ответил министр.

Вечером 13 марта на сайте Министерства здравоохранения появилось объяснение по поводу заявления Емца.

“Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию пожилых людей. Исходя из мировой тенденции и медицинских исследований, у них чуть ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски”, – заявил Емец.

Он призвал граждан Украины уделить особое внимание пожилым родителям и обеспечить их всем необходимым.

На сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что у пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями (например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом) вероятность тяжелого течения заболевания COVID-19 выше.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины скончалась от коронавируса в Италии, где жила и работала.