 

Новая версия смартфона Meizu 16T готовится к продаже

14.03.2020, 3:07, Разное

Компания Meizu пояснила о выходе новой версии смартфона Meizu 16T, который должен получить зеленый корпус. По предварительным данным, устройство будет доступно в начале следующей недели.
Информация о готовящемся релизе смартфона появилась в социальной сети Weibo еще в начале декабря 2019 года. Представители компании сообщили, что устройство будет работать на основе процессора Snapdragon 865 и 8 гигабайт оперативной памяти в базовой вариацией. ОЗУ в смартфоне выполнена по стандарту LPDDR5.

Устройство получит поддержку NFC и WiFi 6. В комплекте с Meizu 16T будет идти адаптер зарядки и провод. Примерно такие же характеристики получит и Meizu 17, готовящийся к выходу в апреле. Исключением станет только увеличенный до 12 гигабайт объем оперативной памяти.

Информация о разрешении камер новых устройств от Meizu пока отсутствует. Стоимость базовой версии Meizu 16T будет составлять примерно 440 долларов. Все смартфоны новой линейки будут работать на основе процессора Snapdragon 865. Дата релиза устройств в РФ также неизвестна.



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