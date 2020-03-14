Нефть утянула рубль за собой на дно

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14.03.2020, 3:03, Разное

Накануне российский рубль приостановил падение после обвала, который произошел на фоне эпидемии коронавируса COVID-2019. Однако теперь отечественная валюта вновь перешла к снижению.

Вторым ключевым фактором, влияющим на котировки, остается цена на нефть. Переговоры Москвы с представителями стран – экспортеров черного золота не увенчались успехом, после чего стоимость барреля начала опускаться до рекордных значений. Экономисты не берутся определять сроки этой тенденции. Многие эксперты уверены, что рубль рискует опуститься до 80 единиц за доллар. Официальный курс рубля на 13 марта 2020 года составляет 74,02 за доллар и 83,65 за евро.



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