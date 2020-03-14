 

Ученые обнаружили неожиданную пользу сидения на корточках

14.03.2020, 3:03, Разное

Американские ученые установили, что сидение на корточках помогает предотвратить ряд заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни. К такому выводу они пришли после наблюдения за представителями племени хадза в африканской Танзании, сообщает “Москва 24”.

Специалисты заметили, что эти люди ежедневно проводят в неподвижном состоянии около десяти часов. Однако среди показателей их здоровья не было симптомов заболеваний, которые возникают из-за низкой физической активности. Выяснилось, что члены племени хадза отдыхают, сидя на корточках или коленях. Это помогает держать мышцы в тонусе.



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