Президент Польши отказался ехать в Смоленск в годовщину крушения Ту-154

14.03.2020, 2:59, Новости дня

Польский президент Анджей Дуда не планирует ехать в Смоленск на десятую годовщину катастрофы польского правительственного авиалайнера Ту-154М и 80-ю годовщину катынской трагедии.

«Я в Россию не собираюсь», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Polsat.

Ранее о планах посетить Россию в связи с траурными годовщинами сообщили премьер-министр Матеуш Моравецкий и лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.

В феврале Москва обещала оказать польской делегации необходимое содействие во время визита в Смоленск и Катынь в начале апреля.

Напомним, самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему поляки и русские стали кровными врагами.