Личное: Наркоманка Боня?

14.03.2020, 2:45, Разное

Мне кто-нибудь объяснит, почему гражданка России Виктория Анатольевна Боня регулярно пропагандирует российской аудитории употребление запрещённого наркотического вещества по названием Айваска и ещё не сидит за это в тюрьме?

Вот что говорит Боня об этом наркотике:

Это священное растение, которое используется более трёх тысяч лет для исцеления души и тела.

Открыто, на всю страну, на родном и понятном россиянам русском языке гражданка Боня методично перечисляет, как ей кажется, плюсы сильнейшего галлюциногена.

Начиная с 2016 года Виктория рассказывает россиянам о пользе тяжёлых наркотиков.

«Я сделала 15 церемоний за всю свою жизнь, я делаю это десять лет. Нет никакого транса. Под аяваска с открытыми глазами видишь все так, как есть. А когда ты закрываешь глаза, у тебя открывается третий глаз».

Это своё заявление Боня сделала даже не у себя с Эскортораме с кучей ботов вместе подписчиков, а в студии у Малахова! На главном телеканале страны!

Хороша платформа для пропаганды наркотиков, не так ли?

Я нашла в Сети многочисленные видео-ролики, где Боня разливается соловьём о том, как полезен для человека сильнейший психотропный препарат Айваска, употребление которого запрещено на территории России.

Почему девка из публичного дома 2 открыто, на протяжении нескольких лет пропагандирует употребление наркотиков, и при этом на неё ещё не заведено уголовное дело?

Мне кто-нибудь может ответить?

Как вы считаете, имеет ли право гражданка Виктория Боня пропагандировать употребление наркотиков и оставаться при этом безнаказанной?



Фото: Соцсети

Я считаю, что нет.

Лет 5 бы ей впаять по-хорошему, чтобы то, что осталось от её мозга, от ахуяски прочистилось, как считаете?

Согласны со мной? Почему?