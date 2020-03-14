Личное: Наркоманка Боня?
14.03.2020, 2:45, Разное
Мне кто-нибудь объяснит, почему гражданка России Виктория Анатольевна Боня регулярно пропагандирует российской аудитории употребление запрещённого наркотического вещества по названием Айваска и ещё не сидит за это в тюрьме?
Вот что говорит Боня об этом наркотике:
Это священное растение, которое используется более трёх тысяч лет для исцеления души и тела.
Открыто, на всю страну, на родном и понятном россиянам русском языке гражданка Боня методично перечисляет, как ей кажется, плюсы сильнейшего галлюциногена.
Начиная с 2016 года Виктория рассказывает россиянам о пользе тяжёлых наркотиков.
«Я сделала 15 церемоний за всю свою жизнь, я делаю это десять лет. Нет никакого транса. Под аяваска с открытыми глазами видишь все так, как есть. А когда ты закрываешь глаза, у тебя открывается третий глаз».
Это своё заявление Боня сделала даже не у себя с Эскортораме с кучей ботов вместе подписчиков, а в студии у Малахова! На главном телеканале страны!
Хороша платформа для пропаганды наркотиков, не так ли?
Я нашла в Сети многочисленные видео-ролики, где Боня разливается соловьём о том, как полезен для человека сильнейший психотропный препарат Айваска, употребление которого запрещено на территории России.
Почему девка из публичного дома 2 открыто, на протяжении нескольких лет пропагандирует употребление наркотиков, и при этом на неё ещё не заведено уголовное дело?
Мне кто-нибудь может ответить?
Как вы считаете, имеет ли право гражданка Виктория Боня пропагандировать употребление наркотиков и оставаться при этом безнаказанной?
Фото: Соцсети
Я считаю, что нет.
Лет 5 бы ей впаять по-хорошему, чтобы то, что осталось от её мозга, от ахуяски прочистилось, как считаете?
Согласны со мной? Почему?
Источник: Лена Миро
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