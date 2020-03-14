 

Le Figaro – Европе Эрдоган угрожает, а Путина ждёт беспрекословно

14.03.2020, 2:36, Новости дня

Турецкий президент сильным лидерам прислуживает, а слабым —угрожает, пишет журналист Le Figaro. И в данный момент сильна Россия, чьи самолёты летают над Сирией, а слаба Европа, куда Эрдоган отправляет мигрантов.


Reuters

 Реджепу Тайипу Эрдогану пришлось ждать Владимира Путина перед телекамерами целых две минуты, и он ни слова не сказал, пишет журналист Le Figaro Эрик Земмур. При этом в это же время он отправляет сирийских мигрантов к греческим границам. Сильным лидерам Эрдоган прислуживает, а слабым — угрожает, пишет автор статьи. В Сирии правят русские самолёты, и ему приходится просить о присутствии наземных сил. А в Европе Меркель слаба, поэтому он может оказывать на неё давление, не стыдясь.

Эрдоган стоит на двух столпах: ислам и Оттоманская империя. И в этом он нашёл себе союзников в лице некоторых джихаддистов. Однако повсюду силы, которые поддерживает Турция, натыкаются на российских военных. А Путина автор называет царём и отмечает, что он возвращает союз с Русской православной церковью. Получается, что возвращаются времена 19 века, когда эти две державы уже противостояли друг с другом. Автор напоминает, как в Крымской войне Франция и Великобритания поддержали Оттоманскую империю и победили Россию.

И сейчас Эрдогану хотелось бы того же.  Хоть Турция и покупала российское оружие, она остаётся членом НАТО. А её географическое положение таково, что Вашингтон простит ей всё. Для убеждения более строптивых европейских стран вроде Франции у Эрдогана есть секретное оружие в виде иммиграции. Так, он уже призывал осевших в Европе турков рожать по пять детей, не ассимилироваться.

Европейский союз чувствует себя в растерянности, ведь там считали, что времена политики интересов 19 века закончились, что Европа в авангарде нового мира, где всем управляют закон и торговля, где страны связаны глобализацией, а империи подчиняются Америке. Но этот «новый мир» умирает, пишет автор статьи. И Эрдоган — лишь один из признаков тому, считает журналист Le Figaro.



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