Россияне стали покупать больше антидепрессантов

14.03.2020, 2:18, Разное

Одной из причин могут быть негативные новости.

С середины февраля 2020 года в РФ выросли продажи рецептурных антидепрессантов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом РБК сообщили в аналитической DSM Group.

Лидерами продаж в этом году стали «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт», а в упаковках больше всего продаются антидепрессанты «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер». Так, с 17 по 23 февраля прирост продаж таких лекарств год к году составил 6,8%, а в последнюю неделю месяца — уже 11,5%. При этом, согласно динамике за первые девять недель 2020 года, объем продаж в натуральном выражении снизился почти на 5%, однако возрос в денежном — на 11,2%, до 99,4 млн рублей.

Продажи могли увеличиться из-за отложенного спроса и подготовки потребителей к сложному весеннему периоду, когда обостряются проблемы с психологическим и эмоциональным состоянием, считают эксперты. По их мнению, косвенно повлиять мог и стрессовый новостной фон, связанный с распространением коронавируса и проблемами в российской экономике. Однако однозначно оценить степень влияния негативных новостей на продажи антидепрессантов сложно.

Аналитики также выяснили, что среди снотворных и седативных лекарств у россиян наиболее популярны «Корвалол», «Ново-Пассит», препараты валерианы и пустырника. Однако продажи седативных средств по сравнению с прошлым годом снизились. Специалисты отмечают, что россияне все больше отказываются от приема таких препаратов и переходят на более обдуманный подход, начинают посещать профильных врачей и заниматься душевным здоровьем.