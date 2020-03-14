Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в США

14.03.2020, 2:18, Разное

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Cвое решение он огласил на специально созванной в Белом доме пресс-конференции, сообщает CNN.

Введение этого режима позволит американскому президенту без лишних бюрократических сложностей выделить из федерального бюджета до 50 млрд долларов для властей штатов на борьбу с распространением COVID-19.

Ранее режим ЧС ввели 33 американских штата, а 12 марта американский президент объявил о прекращении авиасообщения с Европой. По словам вице-президента Майкла Пенса, сейчас вирус зафиксирован в 46 штатах. Жертвами ранее неизвестной болезни на территории США стали 33 человека, а случаи инфицирования выявлены более чем у 1200 человек.

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