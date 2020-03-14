 

Диетолог Кавита Девган рассказала о помогающих быстрее выздороветь при гриппе специях

14.03.2020, 2:07, Разное

Весной, в период нестабильных температурных показателей, у большинства людей возрастает риск простудных и инфекционных заболеваний. Диетолог Кавита Девган назвала 4 специи, употребление которых принесёт пользу иммунной системе и поможет быстрее выздороветь при гриппе.
Одна из первых рекомендованных диетологом специй – богатая антиоксидантами куркума. Данная пряность обладает противогрибковым, антибактериальным и противовирусным свойствами, благодаря чему может снижать спровоцированные инфекцией воспаления, ускоряет выздоровление, а также очищает кровь. Богатый железом тмин способствует выработке гемоглобина, что в свою очередь помогает доставке кислорода в клетки из лёгких, улучшая производство энергии и обмен веществ.

Для ускорения процесса выздоровления при гриппе Кавита Девган советует при приготовлении блюд добавлять чёрный перец. В его составе много витамина C, поэтому специя по воздействию на организм сравнима с антибиотиками. Кроме того, при простудных заболеваниях диетолог советует класть под язык или добавлять в горячие напитки гвоздику, предотвращающую респираторные заболевания и обладающую отхаркивающими свойствами.



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