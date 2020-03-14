Мнение: Письмо: “Стали появляться девушки”

14.03.2020, 1:42, Разное

Самостоятельно разбирайте это письмо.

voronov_e

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Пишу Вам в надежде на разбор.

Я обычный парень, 27 лет. В прошлом много занимался разными видами спорта, работаю инженером на крупном предприятии. Блог читаю 4 года.

В 18 лет переехал учиться в крупный город, познакомился с девушкой с университета. Мы были друг у друга первыми, вместе почти 6 лет.

После университета съехали на квартиру и вскоре она меня бросила. У нас был дефолт последние пару лет, а при расставании я сделал все ошибки, которые только можно было совершить. Началась депрессия, в которой я пробыл около 2 лет. В это же время случайно попал в Ваш блог на статьи про камбэки, кажется, некоторые выучил наизусть. Стал читать все больше и больше, сохранять какие-то важные моменты. Постепенно начали появляться девушки, некоторые из них были влюблены в меня, но почему-то я стал с ними расставаться сам.

В августе того года, через знакомых, ко мне обратилась девушка, с другого города с просьбой помочь устроиться на работу. На этой почве начали общаться все больше и больше, она стала присылать фотки какие-то свои, но после моей безобидной шутки, очень грубо ответила и я прекратил ей писать, а отвечать стал только по делу (по ее устройству на работу). Я знал, что ей нужен только из-за моей помощи, поэтому особенно не переживал, ждал ее приезда, интересно стало. По приезду она сняла комнату, хозяин квартиры жил в соседней. Сын какие-то небедных родителей, учился в Америке, потом как-то задержался в этом городе. В начале отношений призналась, что спала с ним в одной кровати и он сделал ей «приятно», но больше ничего не было. С ней я начал много общаться, постепенно сближались все больше и больше. Она призналась, что у неё никогда не было обычного секса (я не верю в это, хотя у меня уже так было 3 раза с девушками), стал ночевать у неё.

Сосед в это же время попал куда-то в клинику. Через две недели после ее приезда, через неделю после ее признания мы переспали. Я стал вкладываться финансово все больше и больше, видел, что она влюблена в меня и предложил на два месяца переехать ко мне с мамой, а потом снять квартиру самим. Она согласилась. Мы жили просто супер, у меня такого никогда не было, она дарила мне иногда подарки, постоянно готовила, заботилась обо мне, секс был классным, всегда была не против и очень возбуждена. Быт с ней был похож на сказку.

По деньгам вкладывались, где-то 80/20. Я ее везде возил и забирал, помогал по дому, покупал ей все необходимое, а также цветы и подарки. В начале этого года у меня начались трудности на работе. Отношения становились все хуже и хуже, она несколько раз говорила, что хочет съехать. В конце сказала, что все обдумала и либо я снимаю нам квартиру, либо она уезжает сейчас сама (это было странно, потому что через два дня уехала бы мама и мы бы и так жили одни). Финансово мне было очень тяжело, за все платил я и поэтому принял ее переезд без возражений, помог найти квартиру и перевезти вещи. Она сразу же от меня оторвалась эмоционально. С тех пор я стал сходить с ума и продолжаю.

Меня очень сильно шатает, кажется, что я должен был поднапрячься ещё сильнее и съехать с ней, что она самом деле какая-то хищница и я изначально был временным вариантом. Я видел, что она влюблена в меня, сильно, такое нельзя просто симулировать. Она никогда не косячила, но как-то получалось, что я делаю недостаточно. В один из вечеров она молчала весь вечер, с ней что-то странное произошло, была горячей, поднялась температура. Я проверил историю и она читала мои переписки.

Ну бывает, тогда подумал и забил на это и ничего не говорил и никак не показывал. На следующий день мы начали ругаться, не помню по какому поводу, и я в шутку сказал:

– Может ты и сообщения мои читаешь?

– Я случайно прочитала, с какой-то девчонкой… (куча претензий, что я с кем-то до нее переписывался).

– А точно одну, может ты все прочла?

– Клянусь что одну.

После этого я ей рассказал, что все знаю, но по ее ответам не чувствовалось, что она раскаивается.

Сейчас мы уже неделю не живём вместе, вчера приезжал к ней, привозил остатки вещей, которые нашёл. Случайно встретились в магазине, где я предложил заплатить за неё и она радостно согласилась. Поднялись к ней, помог приготовить, в мусорке увидел бутылку вина и несколько стаканов в раковине, хотя она не пила последние два месяца, хотела готовиться к соревнованиям по фитнесу с нуля. Она приехала из небольшого города, с довольно крупной суммой на счету, с кучей шмоток, дорогой шубой, квартирой в ипотеке, при этом у неё очень простая семья, мама ее воспитывала одна, отправив в женскую гимназию.

Сейчас у неё начинаются какие-то новые отношения, спустя три дня после ее переезда. А я хочу понять, как мне от неё отцепиться и забить на все это. Не хочу опять попадать в депрессию и смотреть в стену после работы, хочу просто пережить этот разрыв, но не понимаю как.

Спасибо Вам, за то что вы делаете извините, за сумбурное повествование и с надеждой на разбор.