 

Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft

14.03.2020, 1:28, Новости дня

Американский предприниматель Билл Гейтс покидает совет директоров основанной им компании Microsoft, информирует телеканал CNBC со ссылкой на заявление генерального директора корпорации Сатьи Наделлы.

«Учиться у Билла и работать с ним на протяжении долгих лет стало великой честью и привилегией. Совет [директоров] многое приобрел в результате руководства и советов Билла», – передает ТАСС слова Наделлы.

Также Гейтс покидает совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

Microsoft, основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом, является одной из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Рыночная капитализация корпорации превышает 700 млрд долларов.

Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 98 млрд долларов, является вторым в списке богатейших людей мира. Его опережает глава корпорации Amazon Джефф Безос, который на фоне паники на мировых рынках в настоящее время остается единственным ультрабагачом с состоянием, превышающим 100 млрд долларов.



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