Том Хэнкс и Рита Уилсон – о заражении коронавирусом: «Живем одним днем»

14.03.2020, 1:15, Новости дня

Известный американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон философски восприняли новость о том, что у них был диагностирован COVID-19 – заболевание, вызванное новым коронавирусом, пандемия которого происходит сейчас во всем мире.

Хэнкс и Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, где актер принимал участие в съемках фильма о жизни певца Элвиса Пресли. Супруги были изолированы в больнице на Голд-Косте, их состояние оценивается как стабильное.

Хэнкс с женой обратились к поклонникам через социальные сети, поблагодарив «всех, кто так хорошо о нас заботится».

«У нас – Covid-19, и мы находимся в изоляции, чтобы не передать его кому-либо еще», – написал Хэнкс. «Есть те, для кого это может привести к очень серьезному заболеванию. Мы живем одним днем».

У большинства людей вирус вызывает мягкие или умеренные симптомы, например, повышенную температуру и кашель, однако в некоторых случаях может приводить к тяжелым последствиям, особенно у пожилых и больных людей. Согласно ВОЗ, люди с мягким течением болезни восстанавливаются в течение двух недель, а у тех, кто пострадал от более тяжелой формы коронавируса восстановление может занять от трех до шести недель.

Двое телеведущих, в понедельник интервьюировавших Уилсон в студии Nine Network Sydney, Дэвид Кэмпбелл и Белинда Расселл, находятся на домашнем карантине, ожидая результатов анализов.

Хэнкс рассказал о своем диагнозе в четверг, получив в ответ ошеломляющее количество пожеланий выздоровления из Австралии и Голливуда. Актер находился в штате Квинсленд, где он принимал участие в съемках фильма-биографии о жизни Элвиса Пресли. Режиссером картины является Баз Лурманн. Ханкс исполняет роль полковника Тома Паркера, менеджера Пресли. Съемки фильма, премьера которого была запланирована в октябре 2021 года, приостановлены.