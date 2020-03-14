Ученые предположили, что человечество живет в огромном космическом пузыре

14.03.2020, 1:07, Разное

Ученые предположили, что Земля может находиться в неком «космическом пузыре», ввиду чего ее не затрагивает постоянное расширение Вселенной. Соответствующую теорию впервые озвучил физик Лукас Ломбрайзер из Женевского университета.

«Специалисты со всего мира постоянно наблюдают за изменением границ Вселенной, хотя прямых доказательств данного процесса пока нет. Можно сказать лишь то, что определенные метаморфозы происходят, что видно по самым удаленным от Земли объектам, находящимся в пределах видимости. Наша планета при этом остается в статичном положении. Не исключено, что мы находится в особом «пузыре Хаббла», который не дает масштабным изменениям Вселенной затронуть Землю», – пояснил Лукас Ломбрайзер.

Первые гипотезы касательно оболочки, в которой располагается Земля, были озвучены в начале 2000-х годов. Тогда специалисты считали, что «пузырь» покрывает только одну планету, но не имеет физической оболочки, из-за чего его невозможно заметить. По новой теории, оболочка находится вокруг Солнечной системы или даже целого созвездия.

Ломбрайзер отметил, что плотность космического пространства внутри и вне пузыря может отличаться. Из-за этого исследователи с Земли не могут заметить его четкие границы.