 

США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 млн долларов

14.03.2020, 0:21, Новости дня

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в пятницу предъявила проживающему в штате Флорида россиянину Денису Сотникову обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, говорится в сообщении регулятора.

Иск подан в федеральный окружной суд в штате Нью-Джерси, передает ТАСС.

По утверждению комиссии, Сотников якобы продавал фальшивые ценные бумаги инвесторам в США. Ущерб оценили в 26 млн долларов.

В сообщении не уточняется, где в настоящее время находится россиянин.

Истец подозревает, что вырученные мошенническим образом деньги якобы могла незаконно получить его супруга, также российская гражданка Наталья Мазитова.

Прокуратура в Нью-Джерси заявила, что Сотников задержан и предстал перед судом.

В конце прошлого года Госдепартамент США объявил награду до 5 млн долларов за данные, которые помогут задержать россиянина Максима Якубца, обвиняемого американской стороной в кибермошенничестве.



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