Мнение: Мы можем держаться долго (с)

14.03.2020, 0:18, Разное

Очень интересное интервью. Дам отрывок, но рекомендую прочитать целиком. Люблю, когда есть объемный, целостный взгляд и понимание общей ситуации.

“— По-вашему, в этой истории Россию просто обыграли США?

— Конечно, именно так. Две силы столкнулись лбами, третья выигрывает. Посмотрите на Вторую мировую войну — кто по итогам экономически выиграл? США.



— Какие последствия наступят для мировой экономики?

— Что будет в этой войне дальше? Ни мы, ни арабы не потерпим поражение. Мы можем держаться долго. И пока будем держаться, год, два, три, пять, очень много кто «сдохнет» и уйдет с рынка. Это Алжир, Оман, битумные пески в Канаде, американская сланцевая отрасль, если Трамп им что-то не компенсирует. Хотя он, скорее всего, придумает им программу спасения, но значительная часть сланцевой добычи остановится. Иран вообще провалится — им нужна нефть по 90, у них и так санкции, а сейчас вообще будет беда, при таких ценах на нефть.

И вот много кто загнется, а во втором полугодии начнет заканчиваться эпидемия коронавируса по прогнозам и рынки станут расти. И Трамп будет вообще на коне.

— А что будет с нами?

— Мы в итоге станем беднее. Получим в бюджет меньше денег. Потому что деньги — это доллар, а рубль — не деньги, а наша внутренняя расписка, с помощью которой мы внутри страны работаем. При этом «Роснефть» говорит, что нарастит добычу на 300 тысяч баррелей, им этого достаточно, но больше они и не могут. А арабы наращивают сразу на 2,5 миллиона баррелей.

Мы будем жить значительно беднее, чем раньше. Рубль девальвировался уже с 63 до 73. Это уже минус 12 процентов. Еще не катастрофа, но подобное плохо для промышленности, потому что у нас нет ни одного замкнутого цикла в гражданских отраслях, мы для всего покупаем комплектующие за рубежом, за исключением, может быть, аграрной. Приобретаем станки, детали. Даже в пищевой отрасли какие-то добавки.

Даже если говорить о нефтедобыче — у нас смазочных материалов для бурения своих нет, они все американские. Это страшный секрет: если бы они нам хотели убить всю нефтяную отрасль, то просто ввели бы эмбарго на нефтесервис. Поэтому и санкции их все против нас такие, пока очень умеренные, ведь на самом деле они хорошо понимают, где наши слабые места. Но зачем им топить ту же «Роснефть»? Это же американо-британская, по сути, компания, посмотрите, кто там в совете директоров сидит. Да, блокирующий пакет у России. Но таким же блокпакетом там владеет фонд Катара, там British Petroleum сидит. Это международная кормушка с двузначной доходностью. Зачем резать такую курицу? Пусть работает на общее благо.

— Спровоцируют ли эти события рецессию в России?

— Да, и она уже началась. У нас без нефтяной темы, только на фоне мирового эффекта от коронавируса, падение перевозок железнодорожных за первые месяцы этого года по сравнению с прошлым уже 4 процента. Это худший показатель с 2008-го. У нас уже сейчас новый 2008 год. Мы возвращаемся в 90-е. Да, цены на нефть будут примерно 40 долларов за баррель, а если пересчитать через дефлятор, то это как раз где-то 20 долларов тогдашних” и т.д.

https://m.business-gazeta.ru/article/460852

Единственное, что непонятно – вот эта страсть российских хомячков “давайте бодаться с США” – страной, превосходящей Россию по всем параметрам, начиная от самого тупого – населения (в 2,3 раза). Откуда этот самоубийственный раж – от СССР остался? Но совок уже развалился от этого “противостояния” – хотя быk как минимум вдвое мощнее и больше РФ. И теперь РФ, которая выглядит примерно как огрызок от СССР, опять всё куда-то лезет, всё чего-то пыжится, изображает “мировую державу”… ЗАЧЕМ? Чего спокойно-то не сидится? Ведь разводят вас, как лохов, боевитые вы наши.

Но вы там держитесь, да.