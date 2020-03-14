 

Мнение: Трофейный МРАП

14.03.2020, 0:15, Разное

В Москве была замечена колонна грузовых автомобилей, среди которых был трейлер, на котором перевозили турецкий МРАП (предположительно, одна из модификаций Kipri)
Как резонно предполагают, это трофейная машина, захваченная в ходе боевых действий в Идлибе и перевезенная в РФ для изучения.
В ходе операций в Рожаве и Идлибе турецкая армия активно использовала такие машины, передавая их в том числе и боевикам СНА (наряду с старыми бронетранспортерами ACV-15).
Скорее всего пролюбили МРАП именно боевики.

Что он представляет из себя машины подобного типа изнутри.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Учёные: Одиночество может усиливать воспалительные процессы в организме человека

10.01 / «О сколько нам открытий чудных…»: Названы интересные достижения науки в прошедшем десятилетии

25.02 / Рита Дакота прокоментировала развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

15.01 / Путин призвал обеспечить школы высокоскоростным интернетом

14.01 / Мнение: О нежданном, но 100-процентном преемнике Владимира Путина

31.12 / Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году

20.01 / Конституционный романс

04.03 / Мнение: Майор Монте-Кристо обречен умереть в колонии?

16.01 / Мнение: Рожайте срочно!

28.01 / Мнение: О безальтернативности доллара для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика