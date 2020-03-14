 

Мнение: Трофейный МРАП

14.03.2020, 0:15, Разное

В Москве была замечена колонна грузовых автомобилей, среди которых был трейлер, на котором перевозили турецкий МРАП (предположительно, одна из модификаций Kipri)
Как резонно предполагают, это трофейная машина, захваченная в ходе боевых действий в Идлибе и перевезенная в РФ для изучения.
В ходе операций в Рожаве и Идлибе турецкая армия активно использовала такие машины, передавая их в том числе и боевикам СНА (наряду с старыми бронетранспортерами ACV-15).
Скорее всего пролюбили МРАП именно боевики.

Что он представляет из себя машины подобного типа изнутри.

Источник: Colonel Cassad



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