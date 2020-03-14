Мнение: Трофейный МРАП

14.03.2020, 0:15, Разное

В Москве была замечена колонна грузовых автомобилей, среди которых был трейлер, на котором перевозили турецкий МРАП (предположительно, одна из модификаций Kipri)

Как резонно предполагают, это трофейная машина, захваченная в ходе боевых действий в Идлибе и перевезенная в РФ для изучения.

В ходе операций в Рожаве и Идлибе турецкая армия активно использовала такие машины, передавая их в том числе и боевикам СНА (наряду с старыми бронетранспортерами ACV-15).

Скорее всего пролюбили МРАП именно боевики.

Что он представляет из себя машины подобного типа изнутри.