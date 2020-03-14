Мартиросян «прославился» на фотографии Алсу в качестве дворецкого

14.03.2020, 0:07, Разное

Страница Алсу в Instagram буквально заполнена снимками светской жизни, фото с очередного торжества, посвященного дню рождения Алексея Чумакова, она разместила не так давно. Героем одного из них стал Гарик Мартиросян, все его сравнили с дворецким.

Певица решила запечатлеть себя в компании виновника торжества и его супруги Юлии Ковальчук, бывшей солистки группы «Блестящие». Многие российские звезды пришли поздравить Алексея Чумакова с 39-летием. Дамы предпочли ярко-алые наряды, что заставило некоторых подписчиков подозревать договоренность. В своем обращении к имениннику Алсу пожелала ему и тем, кто его любит, здоровья и счастья. К ней присоединились и некоторые поклонники, называя Чумакова талантливым артистом, писателем и художником.

Иногда на групповых снимках происходит так называемый «феномен случайного лица», и внимание многих привлек стоящий на возвышении Гарик Мартиросян. Невольно ему удалось затмить передний план на фотографии. Спокойная поза и сосредоточенное лицо резидента Comedy Club вызвали комментарии фанатов. Соревнуясь в остроумии, известного юмориста сравнивали с дворецким, охранником и «просто бомбой». Не стоит сомневаться, что известный своим остроумием Мартиросян найдет достойные ответы для своих «обидчиков».