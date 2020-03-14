От “рябиновых губ” Тины Канделаки до новой кампании с Моникой Беллуччи: бьюти-дайджест недели

14.03.2020, 0:03, Разное

Eisenberg

Новая уходовая линейка Start от Eisenberg разработана специально для юной кожи и включает 8 средств. Каждая формула содержит два суперэффективных ингредиента: экстракт семян моринги для обеспечения защитного действия от загрязнения и экстракт портулака с его успокаивающими свойствами. В линии представлены продукты для полноценного продуманного ухода: чистая мицеллярная вода, воздушная пена для умывания, “SOS” средство от прыщей, очищающая нормализующая маска, нормализующий уход OIL-FREE, крем-защита от загрязненной среды и увлажняющая защищающая маска. Eisenberg создает уникальные продукты, объединяющие биотехнические инновации и на 100% натуральные активные компоненты и создающие реальный эффект защиты кожи.

Oriflame

Oriflame делится чудесами и представляет инновационную разработку – адаптивную тональную основу The One Everlasting Sync SPF 30 со стойкостью до 30 часов. Умная технология Skin Responce адаптируется к окружающим условиям, сохраняя излишнюю влагу во влажных помещениях и отдавая ее в условиях сухого воздуха. Эффект свежего макияжа сохраняется целый день, оставляя полуматовый финиш.

Lumene

Lumene представляет свой обновленный бестселлер Nordic Hydra – кислородную увлажняющую и восстанавливающую маску для лица, работающую в течение 72 часов. Гель-маска мгновенно утоляет “жажду” и обеспечивает длительное увлажнение, которое является главным компонентом здоровой, излучающей естественное сияние кожи. Формула маски обогащена водой из северных ягод, чистой арктической родниковой водой, органическим березовым соком и различными минералами. Подходит для всех типов кожи, спасая даже самую сухую и обезвоженную кожу. Новая упаковка, кстати, изготовлена из частично переработанного пластика и полностью подлежит повторной переработке.

BOSS

BOSS Parfums представляет новый аромат, который стал для женщин призывом к свободе, отказу от страха жить каждый день и по своим правилам. У BOSS Alive цветочно-древесная композиция, раскрывающаяся нотами яблока, черной смородины, солнечной сливы и теплой корицы, передающими энергию и привлекательность насыщенной жизни. В сердце композиции звучит противоречивый (как женщина) тандем индийского жасмина и тимьяна, в основе – интенсивные древесные ноты китайского кедра, сливочного сандалового и оливкового дерева. В рекламной кампании приняли участие Эмма Робертс, Бруна Маркезини, Лора Хэрриер и Хлоя Беннет – живое воплощение философии аромата.

Don’t touch my skin

Вторым и не менее известным продуктом бренда Don’t touch my skin от Адель Мифтаховой стала сыворотка Don’t touch my retinol. Она содержит инкапсулированный ретинол, который может быть назван самым изученным и действенным ингредиентом для борьбы с признаками старения и воспалениями. В составе сыворотки есть также ниацинамид, который вместе с ретинолом оздоравливает проблемную кожу, омолаживает ее, ускоряет обмен клеток, повышает выработку коллагена и осветляет пигментные пятна и тон кожи. Кроме того, ниацинамид снижает выработку кожного сала и уменьшает жирность кожи. Молочная кислота мягко отшелушивает, позволяя ингредиентам сыворотки лучше проникать в кожу. А увлажняющие аминокислоты и фосфолипиды смягчают действие активных компонентов и снимают раздражение.

Avon

Мы, женщины, очень любим мечтать, кроме того, у нас есть все силы для осуществления этих мечт – для создания своей уникальной истории в этом мире. Новый аромат HERSTORY от Avon как раз об этом. Верхними нотками парфюмерной воды выступают яркие аккорды страстного розового перца, через несколько мгновений в композицию включаются сладковатые, цветочно-пудровые ноты ириса, а завершающим аккордом становится богатый, мускусно-земляной пачули. Аромат создан всемирно известными парфюмерами Онорин Блан и Эдилсон Рато.

L’Oreal Professionnel

Каждая женщина мечтает об идеальной укладке, однако вот парадокс – чем лучше результат, тем хуже он сказывается на волосах. L’Oreal Professionnel представляет революционный стайлер SteamPod для горячей укладки. Благодаря уникальной технологии, более 30 патентам и специальной серии средств для укладки с технологией активации паром SteamPod сочетает эффективность и уход, делая невозможное возможным – выпрямляет волосы самым щадящим способом. Теперь волосы становятся в 2 раза более гладкими в 2 раза быстрее, чем с традиционным выпрямителем. Дизайн первого стайлера, выпущенного в 2012 году совместно с Rowenta и покорившего в то время весь мир, был полностью обновлен, став легче, тоньше и удобнее. Любая укладка “как после салона” только вашими руками возможна с новым инструментом.

Vichy

Эксперты лаборатории Vichy уделяют большое внимание не только состоянию кожи, но и ее будущему, представляя увлажняющую эмульсию для лица Aqualia Thermal с защитой от негативного солнечного излучения SPF 25/PPD21. Наша кожа на 30% состоит из воды, а дегидрация приводит как к изменению ее внешнего вида, так и к большей чувствительности к воздействию внешних негативных факторов, в том числе UVA и UVB лучей. Эффективные ингредиенты в составе эмульсии позволяют средству работать в двух направлениях: изотоник-коктейль из вулканической термальной воды и сахара Манноза, витаминный коктейль из В3+Е и церамида 3. Клинически доказанная эффективность обеспечивает 48 часов увлажненности кожи, здорового вида и сияния.

Nivea

Новым лицом премиальной антивозрастной программы Nivea Cellular стала Моника Беллуччи, рассказав в ролике кампании о том, как важно любить и принимать себя в любом возрасте. С этого важного ингредиента и должна начинаться любая антивозрастная уходовая косметика. В ролике сама Моника появилась с легким макияжем с фирменным акцентом на губы. А для русской аудитории актриса преподнесла особый сюрприз, выложив на своей странице в Instagram видео с озвучкой на русском языке. Ну разве не мило?

Ansaligy

В линейке Ansaligy появился первый продукт для ухода за нежной кожей губ – увлажняющие патчи “Рябиновые губы” из биогеля. Говорящее название раскрывает главный компонент – мягко высушенные плоды рябины, сохранившие необходимые питательные вещества. Ростки белой горчицы дарят губам естественно яркий цвет и объем. Микс высоко- и низкомолекулярной гиалуроновых кислот в составе повышает увлажненность кожи губ, помогает сохранить ее нежной и гладкой, укрепляет гидролипидный барьер. Еще один секретный ингредиент – биомолекула, извлеченная из листьев Индийской горечавки, которая произрастает только в Гималаях. Ее главное достоинство заключается в мощнейшей стимуляции регенерации тканей, что способно решить проблему вертикальных морщин вокруг губ.

Librederm

Новый крем от Librederm позаботится о коже, еще не восстановившейся после холодного сезона. Церафавит atopic dermatitis AD+ – липидовосстанавливающий крем с церамидами и пребиотиками – повышает уровень увлажненности кожи, восстанавливает гидролипидный барьер, предотвращает чувство стянутости, возвращая коже комфортное состояние. В состав входит мощный пребиотик – Биолин, который избирательно стимулирует рост и метаболическую активность полезных бактерий, нормализуя и поддерживая баланс здоровой микрофлоры кожи. Натуральный состав средства идеально подходит для сухой, чувствительной и атопичной кожи младенцев, детей и взрослых.

Natura Siberica

Средства из новой коллекции Crazy Звири от Natura Siberica прогоняют любую хандру, стоит только прочитать имена новых героев, каждый со своей специализацией: Полный песец и его линейка средств для ухода после тренировки, Йети-Веган и линия Raw & Fresh Bar на суперфудах, Turbo Белка с Urban Detox для кожи и волос, Енот-потаскун и Neon Polar Туса – средства для лица и тела для естественного сияния, которые помогут пройти фейс-контроль в любом клубе. В основе всех средств лежат эффективные натуральные компоненты из Сибири и других уголков России. Всего в первую волну коллекции вошло 27 средств, конечно, ни один Crazy Звирь при их разработке не пострадал – все продукты соответствуют самой строгой концепции cruelty free и сертифицированы по международным стандартам Vegan.