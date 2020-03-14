Как Мария Миронова, Евгений Миронов, Леонид Ярмольник и Игорь Верник чествовали старших коллег на премии “Признание”

14.03.2020, 0:03, Разное

Премия Фонда “Артист” вручена 20 сотрудникам театра и кино из разных регионов России. У каждого из лауреатов стаж работы насчитывает более 40 лет, и все они до сих пор служат в театре или занимаются преподавательской деятельностью.

Нам хочется сказать спасибо за многолетний вклад в искусство, за служение театру и развитие культуры нашей страны. В первую очередь, это люди, минимальный стаж которых в профессии 40 лет. Это не только актеры, но и костюмеры, театральные критики, гримеры, машинисты сцены и представители других творческих профессий. Все те, без кого магия театра и кино невозможна. – рассказал соучредитель фонда, народный артист России Евгений Миронов.

Евгений Миронов, Игорь Верник, Мария Миронова, Леонид ЯрмольникЭтой премией мы хотим признаться в любви тем, кто каждый день на протяжении нескольких десятилетий признавался со сцены в любви к театру, кинематографу, слову, зрителю. Мы хотим отметить успех главной роли этих людей в нашей жизни, в жизни страны, эпохи, культуры,- отметила соучредитель фонда, заслуженная артистка России Мария Миронова.

На церемонию вручения премии приехали артисты из Тюмени, Пятигорска, Дербента, Сарова, Альметьевска, Новокузнецка, Новошахтинска, Новочеркасска, Санкт-Петербурга, Саратова, Абакана и Владивостока.

Мы должны помнить о тех, кто научил нас своим творчеством радоваться, чувствовать, любить, сострадать, благодарить, и уметь сказать им спасибо. Для артистов и работников культуры нет большего счастья, чем ощущение признания, внимания и уважения. В наших силах подарить такую возможность и оказать поддержку в случае ее необходимости. – рассказал соучредитель фонда, народный артист России Игорь Верник.

Мария Миронова с народным артистом РФ Николаем Сергеевичем ЛебедевымСегодня среди подопечных Фонда более 2500 деятелей культуры и искусства старшего поколения из 65 городов России.

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Фонд “Артист” оказывает помощь в обращениях cоциально-медицинского (жизненно необходимые лекарственные препараты и средства реабилитации, оплата лечения и реабилитации, развитие геронтологической программы наблюдения и ухода за пожилыми людьми, специальный уход и патронаж для одиноких ветеранов сцены) и бытового характера (уборка жилья, вынужденная замена старой бытовой техники, обеспечение средствами личной гигиены и продуктовыми наборами), а также реализует программу “Признание в любви” – моральную поддержку ветеранов сцены, организует поздравления с праздниками, посещения театров, кинотеатров и музеев, встречи и чаепития, участие в городских мероприятиях. Оказать поддержку подопечным фонда можно здесь.

Телеведущая Анна Шатилова и Леонид Ярмольник с профессором кадры мастерства актера Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Мариной Петровной Никольской

Премия Фонда “Артист” призвана не только выразить почтение работникам культуры и оказать социальную поддержку, но также напомнить обществу, как важно заботиться о старшем поколении.

Участники церемонии вручения премии “Признание”