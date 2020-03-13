 

Президент Украины призвал соотечественников вернуться на родину в течение 3 суток

13.03.2020, 23:36, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал всех граждан страны в течение трех суток вернуться на родину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.

По словам главы государства, граждане, которые по объективным причинам не смогут этого сделать, должны обратиться за помощью в консульства в странах пребывания, и Киев будет организовывать вывоз украинцев спецрейсами, передает ТАСС.

Также Владимир Зеленский проинформировал, что в ночь на понедельник, 16 марта, вступает в силу запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан, за исключением тех, кто имеет право на временное или постоянное проживание, в частности представителей официальных международных организаций и дипломатических миссий. При этом грузовые пункты пропуска всех видов продолжат работу. Вводимые меры будут действовать в течение двух недель, после чего этот вопрос будет рассмотрен повторно.

Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку эпидемии коронавируса пандемией. На сегодня случаи инфицирования зафиксированы в 117 странах мира. Число заразившихся составляет более 137 тысяч человек, свыше 5 тысяч скончались, почти 70 тысяч – выздоровели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Зеленский и Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков разбившегося самолета МАУ

22.01 / «Именно Бочкарев начинал и активно продвигал программу реновации», — эксперт Архнадзора о новом заместителе Собянина

30.01 / Погребинский: Для меня Зеленский исчез после слов о роли СССР во Второй мировой войне

30.12 / Кремль отреагировал на бомбардировки США в Сирии Ираке

05.02 / Политика: Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

21.02 / В Афганистане вступает в действие режим сокращения насилия

06.02 / Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%

04.02 / Умер лидер команды КВН “Армянская сборная” Овик Григорян

19.01 / На Украину не пустили четырех российских актеров

12.01 / В Беларуси двух братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика