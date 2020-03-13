 

Венесуэла надеется стать посредником между ОПЕК и Россией

13.03.2020, 23:36, Новости дня

Венесуэла проводит переговоры с ОПЕК и Россией о крахе цен на нефть, сообщил в четверг президент страны Николас Мадуро.

Он отметил, что Венесуэла обратилась к своим «партнерам», чтобы появилась возможность для нового диалога между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.

Венесуэла — страна, которая довольно сильно зависит от нефти. За последние несколько лет ее добыча сократилась вдвое. Сейчас Венесуэла сталкивается с низкими ценами на нефть, при этом цена на ее нефть марки Merey упала почти на $20 за баррель в месяц в феврале, на 35%. В основном это было обусловлено падением спроса в Китае, согласно последнему отчету о рынке нефти ОПЕК.

Так что страна особенно восприимчива к еще более низким ценам на нефть и заинтересована в том, чтобы объединить две стороны.

Венесуэла продолжает страдать из-за санкций США. Кроме того, сегодня США обвинили еще одну дочернюю компанию Роснефти — TNK Trading International SA (TTI) — в том, что она поддерживает режим Мадуро, говорится в заявлении министерства финансов США.

TTI взяла на себя управление торговлей нефтью в Венесуэле, когда США ввели санкции против еще одной дочерней компании Роснефти, Rosneft Trading SA (RTSA) за посредничество в поставках нефти санкционированной страны. По данным министерства финансов США, TTI приобрела 14 млн баррелей нефти у PdVSA.

В рамках санкций будет заблокирована вся собственность TSI, находящаяся в США или во владении или под контролем лиц США, а также любые юридические лица, которые напрямую или косвенно принадлежат указанным физическим и юридическим лицам на 50% или более.

Санкции подразумевают период прекращения деятельности компаний RTSA и TTI до 20 мая. США подтвердили, что готовы отменить санкции «для тех, кто предпримет конкретные, поддающиеся проверке шаги в защиту демократии в Венесуэле».

Администрация Трампа в прошлом назвала Rosneft Trading SA «самым серьезным нарушителем» пределов, установленных для Мадуро, так как большая часть западного мира хочет, чтобы его свергли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / “Чернобыль: бездна”. Опубликованы трейлер и постер к новому фильму Данилы Козловского

08.01 / Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство по авиакатастрофе рейса МАУ в Тегеране

29.12 / Кабмин назначил двух замов министра здравоохранения Украины

26.02 / В пермском детсаду на Масленицу включили песню про «водку, пиво и вино»

04.03 / “Дергается левый глаз и нервный тик на правой брови”. Реакция соцсетей на выход “Шахтера” в 1/8 финала Лиги Европы

04.03 / Экс-комбата “Айдара” задержали в Греции по запросу РФ, телеканал для ОРДЛО получил лицензию. Главное за день

13.01 / Информацию о планах СБУ по подрыву Крымского моста опровергли

21.01 / Чиновника Харьковского горсовета подозревают в растрате на 1,9 млн грн – Офис генпрокурора Украины

18.01 / Губернатор Мичигана обратилась к Марку Цукербергу

01.02 / В России начали действовать новые правила увольнения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика