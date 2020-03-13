Венесуэла надеется стать посредником между ОПЕК и Россией

13.03.2020, 23:36, Новости дня

Венесуэла проводит переговоры с ОПЕК и Россией о крахе цен на нефть, сообщил в четверг президент страны Николас Мадуро.

Он отметил, что Венесуэла обратилась к своим «партнерам», чтобы появилась возможность для нового диалога между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК.

Венесуэла — страна, которая довольно сильно зависит от нефти. За последние несколько лет ее добыча сократилась вдвое. Сейчас Венесуэла сталкивается с низкими ценами на нефть, при этом цена на ее нефть марки Merey упала почти на $20 за баррель в месяц в феврале, на 35%. В основном это было обусловлено падением спроса в Китае, согласно последнему отчету о рынке нефти ОПЕК.

Так что страна особенно восприимчива к еще более низким ценам на нефть и заинтересована в том, чтобы объединить две стороны.

Венесуэла продолжает страдать из-за санкций США. Кроме того, сегодня США обвинили еще одну дочернюю компанию Роснефти — TNK Trading International SA (TTI) — в том, что она поддерживает режим Мадуро, говорится в заявлении министерства финансов США.

TTI взяла на себя управление торговлей нефтью в Венесуэле, когда США ввели санкции против еще одной дочерней компании Роснефти, Rosneft Trading SA (RTSA) за посредничество в поставках нефти санкционированной страны. По данным министерства финансов США, TTI приобрела 14 млн баррелей нефти у PdVSA.

В рамках санкций будет заблокирована вся собственность TSI, находящаяся в США или во владении или под контролем лиц США, а также любые юридические лица, которые напрямую или косвенно принадлежат указанным физическим и юридическим лицам на 50% или более.

Санкции подразумевают период прекращения деятельности компаний RTSA и TTI до 20 мая. США подтвердили, что готовы отменить санкции «для тех, кто предпримет конкретные, поддающиеся проверке шаги в защиту демократии в Венесуэле».

Администрация Трампа в прошлом назвала Rosneft Trading SA «самым серьезным нарушителем» пределов, установленных для Мадуро, так как большая часть западного мира хочет, чтобы его свергли.