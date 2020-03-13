 

Английская премьер-лига рискует досрочно завершить сезон

13.03.2020, 23:36, Новости дня

Футбольные клубы английской премьер-лиги раздумывают о досрочном завершении сезона. На данный момент на туманном Альбионе взята пауза в чемпионате, но в клубах-участниках турнира призадумались о том, чтобы отказаться от идеи возобновления сезона.

Представители клубов АПЛ опасаются риска распространения коронавируса и, соответственно, увеличение количества зараженных футболистов, сообщает Чемпионат.Com. Эти опасения связаны с тем, что в восьми клубах из двадцати уже зафиксированы заражения инфекцией.

Напомним, что первым случаем инфицирования в АПЛ стал главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Вскоре о случае заражения сообщили в "Челси". В пятницу, 13 марта стало известно о том, что соревновательная часть чемпионата Англии по футболу приостановлена до четвертого апреля.



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