 

Профессор Стивен Тернер не считает обычные очки 100% защитой глаз от коронавируса

13.03.2020, 23:30, Разное

Профессор Стивен Тернер из Monash University предупреждает, что обычные очки не могу считаться 100% защитой глаз от попадания коронавируса. Это происходит из-за неплотного соприкосновения их с лицом.
В интервью Express Стивен Тернер объяснил, что распространение коронавируса происходит в результате тесного контакта носителя с другими людьми. Возможен и другой способ заражения, когда человек касается зараженной поверхности, а затем своего лица. В свою очередь American Academy of Ophthalmology подчеркивает, что при воздушно-капельной передаче вируса обычные очки частично закрывают глаза, но полной гарантии не дают.

В Великобритании National Health Service считает, что не обеспечивают полной защиты и марлевые маски для лица или перчатки. Вместо этого необходимо как можно чаще правильно мыть руки теплой водой с мылом, если же такой возможности нет, следует воспользоваться антисептиком. Его рекомендуют постоянно иметь при себе, но при этом учитывать, что содержание в нем алкоголя ниже 60% не уничтожит коронавирус в отличие от воды и мыла.



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